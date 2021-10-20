Губернатор выразил соболезнования Ирине Петиной в связи со смертью ее отца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У члена Федерального Собрания РФ от правительства Рязанской области Ирины Петиной умер отец – Слетов Александр Владимирович. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В связи с этим губернатор Николай Любимов направил Ирине Петиной телеграмму с соболезнованиями.

«Его скоропостижный уход из жизни стал большой утратой для общества и всех, кто вместе с ним работал. Александр Владимирович внес неоценимый личный вклад в защиту закона и правопорядка, обеспечения безопасности граждан, а также развитие экономики Рязанской области», подчеркнул в частности глава региона в соболезнованиях.

Ирина Петина перед избранием в Совет федерации была заместителем министра здравоохранения Рязанской области.

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