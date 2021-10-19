В Рязани 20 октября будет до +6, а потом – резкий всплеск тепла

Опубликован прогноз для Рязанской области на 20 октября и предварительный прогноз на 21-22 октября 2021 года. Температура в эти дни резко изменится. Если в среду она будет ниже климатической нормы, то уже в четверг – заметно выше.

В ночь на среду местами, в том числе в Рязани, небольшие осадки, по области -3…+2. Днем преимущественно без осадков, термометры покажут +2…+7 (в Рязани до +6).

В четверг-пятницу произойдет всплеск тепла, пусть и недолгий. После прохладной ночи с температурой -2…+3 днем 21 октября ожидается +11…+16. А 22 октября предварительно прогнозируют +5…+10 и +12…+17 градусов соответственно.

Вместе с потеплением придет сильный ветер с порывами до 18 м/с.

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