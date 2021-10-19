В онкоцентре Рязани установлен линейный ускоритель для лучевой терапии

В Рязанском онкологическом центре скоро заработает новейшее оборудование, рассчитанное на 60-80 пациентов в сутки. Речь в пресс-релизе регионального минздрава идет о линейном ускорителе.

Оборудование высокого класса позволяет направлять эффективную дозу на опухоль, не затрагивая окружающие здоровые ткани. Линейный ускоритель работает в новейших программах лучевой терапии IMRT и VMAT.

В рамках Национального проекта «Здравоохранение» в Рязанский онкологический центр в будущем году может поступить еще один такой аппарат.

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