В «Наташкином парке» на замену спиленным посадят новые деревья

В рамках муниципального контракта по благоустройству Верхнего городского парка предусмотрена высадка более 700 единиц зеленых насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

По данным ведомства, в «Наташкином парке» планируют сажать дубы, березы, ели и кустарники. К посадке зеленых насаждений планируется приступить уже с 23 октября.

Напомним, 15 октября «КП-Рязань» писала о начавшейся массовой валка сухих и аварийных деревьев в Верхнем городском парке. На этой неделе работы продолжились.

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