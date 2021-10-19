В Рязани откроется фотовыставка Елены Хазиной

20 октября в 18 часов в музейно-выставочном центре «Фотодом» откроется первая персональная выставка Елены Хазиной - участницы рязанского творческого объединения Евгения Иванюка.

В экспозицию вошли более 70 натюрмортов и фотозарисовок автора. «Лаконизм, почти минимализм, определенный итог формирования собственного стиля, осмысленного фотомышления Елены», - рассказали организаторы выставки.

Эта выставка Елены Хазиной не имеет имени, давая тем самым посетителям «Фотодома» бесконечное количество вариантов для понимания, прочтения и личных интерпретаций, - поделился фотограф Евгений Иванюк.

Выставка будет работать до 12 ноября (пн-сб с 10.00 до 19.00), возрастное ограничение 12+. Вход свободный с соблюдением противоэпидемических мер.