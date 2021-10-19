Рязгидромет спрогнозировал возможность снегопадов в ночь на 20 октября 2021 года

Фото: осадки возможны только ночью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 20 октября в Рязанской области прогнозируют возможные снегопады. Об этом «КП-Рязань» рассказали в региональном гидрометцентре.

Однако, из-за того что минусовые температуры пока что держатся только ночью, днем от белого покрывала может уже ничего не остаться.

В целом, по данным синоптиков, в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью -3...+2°С, днем +2...+7°С.

Напомним, 19 октября в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографии укрытого первым снегом поля.

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