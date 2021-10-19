Счетная палата взялась за проверку затрат на Астраханский мост в Рязани

Мост через Лыбедь и Лыбедский бульвар после реконструкции. Фото: администрация Рязани.

Контрольно-счетная палата проверит затраты на реконструкцию Астраханского моста в Рязани. Будет оцениваться, насколько они были эффективными и всегда ли отвечали целевому назначению.

175 млн рублей выделяли из бюджета в 2020-2021 годах, когда и велись работы. Финансирование шло через дорожные программы, в том числе национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полностью мост на улице Ленина ввели в эксплуатацию в августе 2021 года.

«Планируется выборочное проведение контрольных обмеров выполненных подрядными организациями строительно-монтажных работ», - сообщили в КСП.

Также аудиторы проверят, как соблюдалось законодательство в сфере закупок. Объектами проверки КСП станут областной минтранс и администрация Рязани, которые распоряжались ассигнованиями.

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