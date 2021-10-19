Грузовой поезд сбил 30-летнего мужчину в Рязанской области

18 октября трагический инцидент произошел на железной дороге в Рязанской области. Грузовой состав сбил человека насмерть.
Как сообщил «КП-Рязань» осведомленный источник, под поезд попал мужчина в возрасте 30 лет. Ближайшей станцией к месту, где это случилось, является станция Шелухово Московской железной дороги у одноименного населенного пункта.
По факту гибели мужчины проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!