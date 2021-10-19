Грузовой поезд сбил 30-летнего мужчину в Рязанской области

18 октября трагический инцидент произошел на железной дороге в Рязанской области. Грузовой состав сбил человека насмерть.

Как сообщил «КП-Рязань» осведомленный источник, под поезд попал мужчина в возрасте 30 лет. Ближайшей станцией к месту, где это случилось, является станция Шелухово Московской железной дороги у одноименного населенного пункта.

По факту гибели мужчины проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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