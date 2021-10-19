В Рязанской области выбрали «народного участкового»

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рязанской области завершился второй этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2021», информационным партнером которого традиционно стала «КП».

Лучшего участкового уполномоченного полиции региона выбирали путем онлайн-голосования на официальном сайте регионального УМВД России. В 2021 году во втором этапе конкурса среди 17 кандидатов победу одержал участковый сотрудник отдела МВД России по Советскому району Рязани майор полиции Сергей Корешков.

Теперь с 1 по 10 ноября на всероссийском этапе голосования Сергей Владимирович будет представлять Рязанскую область.

СПРАВКА «КП»

Конкурс «Народный участковый - 2021» традиционно будет проводится в три этапа, два из которых (первый этап прошел с 11 по 20 сентября, второй - с 7 по 16 октября) прошли на региональном уровне. Третий этап конкурса (с 1 по 10 ноября) пройдет на федеральном уровне. Голосовать за лучших участковых уполномоченных полиции страны можно будет на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда». В финальном этапе принимают участие по 1 участковому от каждого региона.