Рязанцы с улицы Новоселов мерзнут в квартирах без отопления

Огромные проблемы с теплоснабжением испытывают жильцы дома 7к2 на улице Новоселов в Рязани. Они поделились в соцсетях, что более чем в 50 квартирах с 13 октября нет отопления.

Со слов диспетчера РМПТС и работников бойлерной рязанцы сообщают, что теплоноситель подается в дом в полном объеме. Соответственно, дело в коммуникациях, что уже входит в компетенцию управляющей компании «Горожанин». Коммунальщики разводят руки в стороны либо как мантру повторяют жильцам «Травите воздух!». Сотрудники жилинспекции утверждают, что «ничего их заставить делать не могут».

«Слесаря из УК дождаться и загнать в подвал невозможно, отмазывается всеми правдами и неправдами! В пятницу явился. Посмотрел. “Что-то с задвижками”. И ушёл: “У меня выходные”», - негодуют люди.

Возмущенные жильцы обратились к директору ООО УО «Горожанин» Александру Кулаеву:

«Господин Кулаев, бывший сотрудник УФСИН и администрации (работал в администрации Рязани в 2010-2012 годах – Ред.), долго будешь еще глумиться над людьми?!», - написали в одном из городских сообществ.

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