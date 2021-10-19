Мошенники увели у рязанского старшего научного сотрудника 1 000 377 рублей

Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщила, что очередной жертвой телефонных мошенников стал 29-летний старший научный сотрудник одного из образовательных учреждений Рязани.

Все началось со звонка на мобильный телефон. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что на банковский счет абонента совершаются атаки. После этого звонивший попросил сообщить сведения о карте, чтобы обезопасить его сбережения.

Мужчина перевел на резервный счет, который находился под контролем мошенников, 1 миллион 377 рублей. Деньги сразу же исчезли.

Возбуждено уголовное дело. Предпринимаются меры по установлению личности злоумышленника.

Полиция напоминает, что если вы услышали в телефоне «вам звонит служба безопасности», сразу же прерывайте разговор – это мошенники.