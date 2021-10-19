В Рязани анонсировали отключение электричества 21 октября в десятках домов

На 21 октября в Рязани запланировали достаточно масштабное отключение электроэнергии. Оно произойдет с 8:30 до 15:30. В это время будут проводиться работы на воздушной линии.

В списке, который представлен ниже, – десятки домов на шести улицах в районах Лесок и Соколовка. В частности, дома расположены на улицах Попова, 1-й и 2-й Механизаторов, Луговой, Полиграфистов, а также на проезде Ушинского.

Ранее сообщалось об отключении электроэнергии 19 октября в девяти районах Рязанской области.

Список адресов в Рязани, где прекратят электроснабжение 21 октября с 8:30 до 15:30:

- ул. Попова, д. 37, д. 39, д. 43, д. 45, д. 47, д. 44, д. 49, д. 51, д. 53;

- ул. 1-я Механизаторов, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 38;

- ул. 2-я Механизаторов, д. с 18 по 40, д. с 35 по 53;

- ул. Луговая, д. 58, д. 60, д. 62;

- пр. Ушинского, д. 14, д. 16, д. 18, д. 33;

- ул. Полиграфистов, д. 1, д. 2, д. 3, д. 6, д. 36.