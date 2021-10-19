Мэр Рязани Сорокина отдала свой служебный автомобиль медикам. Фото: Евгения ГУСЕВА

19 октября мэр Рязани Елена Сорокина послушалась губернатора и направила часть машин из гаража городской администрации на помощь медикам.

«Сегодня я также поручила направить в медучреждения часть автотранспорта из гаража администрации города, включая свой служебный автомобиль, а также машины подведомственных учреждений и организаций. Надеюсь, наша помощь хоть немного облегчит работу врачей», - заявила чиновница.

Ранее опустел гараж правительства Рязанской области, транспорт ушел на помощь медикам, которым не хватает машин. Расстался со служебным автомобилем и губернатор Николай Любимов. Он же и поручил последовать его примеру мэрии Рязани и другим муниципальным образованиям региона.

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