Мэр Рязани Сорокина отдала свой служебный автомобиль медикам.
Фото: Евгения ГУСЕВА
19 октября мэр Рязани Елена Сорокина послушалась губернатора и направила часть машин из гаража городской администрации на помощь медикам.
«Сегодня я также поручила направить в медучреждения часть автотранспорта из гаража администрации города, включая свой служебный автомобиль, а также машины подведомственных учреждений и организаций. Надеюсь, наша помощь хоть немного облегчит работу врачей», - заявила чиновница.
Ранее опустел гараж правительства Рязанской области, транспорт ушел на помощь медикам, которым не хватает машин. Расстался со служебным автомобилем и губернатор Николай Любимов. Он же и поручил последовать его примеру мэрии Рязани и другим муниципальным образованиям региона.
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