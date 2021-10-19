Работников завода «Тяжпрессмаш» призывают вакцинироваться за 2 тысячи рублей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На заводе «Тяжпрессмаш» будут премировать работников, которые полностью прошли вакцинацию от коронавируса. Соответствующий приказ 15 октября подписал генеральный директор предприятия Алексей Володин, а также ряд его подчиненных.
«Приказываю, премировать работников предприятия в размере 2 тысяч рублей единовременно, прошедших вакцинацию от COVID-19 в полном объеме», - говорится в документе, копию которого выложили в НРВК.
К полностью прошедшим вакцинацию относятся те работники, которые сделали две прививки препаратами «Спутник-V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», а также те, кто один раз привились или ревакцинировались препаратом «Спутник лайт».
Чтобы получить причитающиеся деньги, необходимо занести в здравпункт завода соответствующий сертификат.
Ранее в Рязанской области объявили обязательную вакцинацию. Если до 1 декабря ее не пройдут работники многих предприятий, их могут уволить (читать подробнее).
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