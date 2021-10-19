ХК «Рязань» 18 октября не сумел поразить ворота альметьевского «Нефтяника»

Голкипер Максим Дорожко был лучшим в составе «горожан». Фото: Павел АВЕРИН

В минувший понедельник, 18 октября, ХК «Рязань» принимал «Нефтяник» из Альметьевска и проиграл 0:1.

Отметим, что матч проходил при полупустых даже по «ковидным» ограничениям трибунах. Рязанские болельщики под гром барабана напрасно гнали подопечных Игоря Гришина в атаку. Наступательные действия хозяев льда не внушали надежды на взятие последнего оборонительного редута соперника.

В свою очередь, Максим Дорожко уже на 27 секунде отразил первый бросок по своим воротам со стороны «нефтяников». А на третьей минуте гости уже праздновали взятие ворот – Максим Салахов был точен. К голкиперу «горожан» претензий быть не может априори, за игровой время Дорожко отразил 48 бросков в створ. А игроки «Рязани» из 23 (!) возможных вариантов так и не смогли пробить Федора Коротаева.

Игроков «Рязани» зачастую останавливали на подступах к воротам. Фото: Павел АВЕРИН

Подчеркнём, что поражение – не главная неприятность, Дело не в этом. Гости, до этого находившиеся на 23 строчке турнирной таблицы, не показали искрометный хоккей – просто методично дожимали номинальных хозяев льда. И дожали.

За игрой следила воочию пресс-служба гостей. Фото: Павел АВЕРИН

В концовке игрового времени тренеры «Рязани» заменили вратаря шестым полевым, и команда пошла на финальный штурм. Коротаева прямо-таки расстреливали в ближнем бою. Когда до сирены оставалось меньше секунды, один из «горожан» затолкал шайбу под голкипера, и обе команды принялись выкапывать ее клюшками, что, разумеется, тут же перешло в драку «все на всех». Особенно ярко в кулачном бою сошлись Святослав Гребенщиков с Александром Суминым.

Главный тренер ХК «Рязань» Игорь Гришин отметил:

- На нас давит та ситуация, что мы никак не можем выиграть. И чем дальше эта ситуация продолжается, тем меньше у ребят уверенности. Вроде работаем на тренировках, настраиваем ребят на то, что они не хуже соперников. Но выходят на лед и, видимо, чувствуют, что на них лежит большая ответственность побеждать, начинают перестраховываться, играть робко, приходиться в перерывах их заводить, подбадривать, объяснять, что они могут побеждать.

20 октября в Рязань приедет пермский «Молот», замыкающий в данный момент ТОП-10 команд ВХЛ, у которого выиграть, не совершив спортивный подвиг, будет проблематично.