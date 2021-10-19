Рязанская область снова обновила рекорд суточной заболеваемости COVID-19

Во вторник, 19 октября, в Рязанской области подтверждено 194 новых случаев COVID-19. Это абсолютный рекорд за всю пандемию. Предыдущий рекорд (192 новых случая) продержался только сутки. Таким образом, коронавирус подтвердился 45 378 жителей Рязанской области.

Поправились за сутки 132 человек – всего заболевание уже перенесли 41 420 человек.

Не обошлось без пополнения летальной статистики. Внесено 10 новых фамилий. Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1279 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

19 октября список жертв COVID-19 в Рязанской области пополнили 10 человек

В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся (подробности).