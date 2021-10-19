В Рязанской области вынесли приговор сбившему сотрудника ДПС водителю

В Шацке состоялся суд над водителем, совершившем наезд на сотрудника ДПС. Его обвиняли по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Внимание полицейских привлек автомобиль, номера которого были частично закрыты тканью. Когда машину остановили, чтобы проверить документы и составить протокол, водитель заблокировал двери и не заглушил двигатель.

«После этого Ш. (так обозначили нарушителя – Ред.) начал движение на своем автомобиле и ударил передней частью управляемого им автомобиля инспектора ДПС», - сообщает прокуратура Рязанской области.

В итоге мужчина все-таки остановился и его задержали.

Приговором Шацкого районного суда, который пока в силу не вступил, бедокура признали виновным, наказав двумя годами лишения свободы условно. Испытательный срок – два года.