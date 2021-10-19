19 октября список жертв COVID-19 в Рязанской области пополнили 10 человек

19 октября Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от коронавируса еще 10 человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся.

В летальный список внесли фамилии семь женщин – 47 лет, 62 года, 69 лет, 70 лет, 70 лет, 80 лет, 80 лет, а также троих мужчин – 75 лет, 76 лет, 80 лет.

Все они скончались еще в июле. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех случаях стала коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1279 человек.