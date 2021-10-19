Губернатор Николай Любимов: Поблажек не будет

19 октября губернатор Николай Любимов в начале заседания правительства региона призвал продолжить работу по осуществлению многоуровневого депутатского контроля и заявил об ответственности за несвоевременное исполнение мероприятий в рамках нацпроектов.

Губернатор отметил, что в целях эффективного исполнения в регионе поручений Президента РФ В.В. Путина, реализации нацпроектов, строительства и ремонта важных социальных объектов, объектов благоустройства, в регионе сформирована система многоуровневого депутатского контроля. Он осуществляется совместно с активистами, представителями общественных организаций, экспертами, самими жителями, и уже доказал свою эффективность.

«Эту работу прекращать нельзя. Люди справедливо требуют изменений к лучшему, хотят от всех ветвей власти ответственности, профессионализма и разумного подхода к каждому делу. И лучший контролер – это конечно, сами люди, жители нашей области, – подчеркнул Николай Любимов. – Поэтому мероприятия продолжаем, обязательно нужно вовлекать в них инициативных и ответственных рязанцев, депутатов всех уровней, специалистов. Я обязательно запланирую в своем рабочем графике ряд встреч с различными группами депутатов, участвующих в этой работе, выслушаю все предложения и пожелания. Обсудим те предложения, что уже накопились, и вместе подумаем, как их реализовать».

По словам губернатора, под особым контролем находится исполнение мероприятий национальных проектов.

«Это будет контролироваться достаточно жестко. Сразу говорю: если будут срывы, за этим последуют серьезные административные и кадровые решения. Вплоть до увольнения тех лиц, которые несут ответственность за ввод объектов, реализацию проектов и т.д. Поблажек не будет», – подчеркнул губернатор. Он также призвал в работе с гражданами проявлять проактивную позицию, ориентированную на нужды жителей, и не допускать формального подхода.

Написано пресс-службой правительства Рязанской области.