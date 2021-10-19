Ушла из жизни экс-прокурор Захаровского района Лидия Баранова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 октября ушла из жизни прокурор Захаровского района в отставке Лидия Васильевна Баранова. Печальную весть сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Лидия Баранова начала работать в прокуратуре в 1981 году, начинала с помощника прокурора Ряжского района. Но буквально через три года Лидию Васильевну назначили прокурором Захаровского района. Руководила подразделением ведомства она долгих 15 лет.

Как только закончился третий конституционный срок, Лидия Баранова продолжила работу в родной прокуратуре Захаровского района, правда, уже в качестве заместителя прокурора. А в 2013 году Лидия Васильевна ушла на заслуженный отдых.

«Коллектив прокуратуры Рязанской области глубоко скорбит по поводу безвременной кончины Людмилы Васильевны и выражает искренние соболезнования ее родным и близким», - говорится в некрологе ведомства.

Лидии Васильевне Барановой было 63 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!