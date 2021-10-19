Николай Любимов пригрозил увольнениями за срыв мероприятий нацпроектов

Кадровые решения вплоть до увольнений ждут ответственных за несвоевременное исполнение мероприятий национальных проектов в Рязанской области. Такое заявление сделал губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства 19 октября.

«Это будет контролироваться достаточно жестко», - добавил Любимов.

Губернатор анонсировал серьезные административные и кадровые решения и обозначил, что отвечать за «срывы» (видимо, сроков) будут конкретные люди.

«Вплоть до увольнения тех лиц, которые несут ответственность за ввод объектов, реализацию проектов и т.д. Поблажек не будет», - цитирует Любимова пресс-служба кабмина.

Между тем только в Рязани в 2021 году сорваны сроки ввода нескольких объектов. Среди них можно вспомнить, как минимум, пристройки к детским садам №99 и №110 (нацпроект «Демография») и Наташин парк (нацпроект «Жилье и городская среда»).