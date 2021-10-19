19 октября в ходе заседания правительства региона губернатор Николай Любимов поручил активизировать работу над областным бюджетом и реализовать региональную часть Народной программы, получившей одобрение большинства жителей страны в ходе выборов 19 сентября.

По словам губернатора, выполнение Народной программы – основная задача, которую ставит Президент РФ В.В. Путин. Ее приоритеты заложены в основу проекта федерального бюджета на 2022 год и последующее трехлетие. Над законопроектом сейчас ведется работа в Правительстве РФ и Госдуме. В ней, как руководитель профильного Комитета, активное участие принимает депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Федеральный бюджет является основным ориентиром для бюджета регионального.

«Скоро будет рассматриваться и проект областного бюджета на следующий год и среднесрочный период. Для нас принципиально реализовать региональную часть Народной программы. Речь идет об улучшении качества дорог, благоустройства, услуг ЖКХ, обеспечении доступности первичного звена здравоохранения. Это вопросы, которые рязанцы поручили нам решать в первую очередь. Это создание новых рабочих мест, укрепление экономики и развитие социальной сферы, – сказал губернатор. – В связи с этим прошу руководство каждого министерства и ведомства отработать с профильными федеральными структурами все заявки на участие области в госпрограммах и федеральных проектах. Основные параметры бюджета уже проходят рассмотрение, но будут еще и корректировки, поэтому работе этой нужно уделить самое пристальное внимание. Только в этом случае региону будет оказана поддержка в необходимом объеме».

Губернатор заявил о том, что необходимо также четко определить приоритеты расходной части регионального бюджета, провести мобилизацию внутренних источников доходов, продолжать работу по повышению эффективности расходов. Контроль поручено осуществлять заместителю председателя правительства области Светлане Горячкиной.

Написано пресс-службой правительства Рязанской области.