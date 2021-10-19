Выгодная ипотека от Сбера на достойное жилье

С новой ипотечной программой от Сбера жилье стало доступнее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для жителей Рязанской области стала доступна ипотечная программа от Сбера со сниженной ставкой при сумме кредита свыше 6 миллионов рублей.

Существующие программы государственной поддержки ипотечного кредитования, как правило, ограничены максимальной суммой кредита (для нашего региона, в зависимости от вида программы максимальная сумма составляет 3 или 6 млн.руб.)

Новая же программа Сбера «Ипотека плюс» позволяет прибрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке по сниженной ставке от 7,9% годовых. Относительно же стандартных условий экономия по ставке составляет до 1,1%.

По программе субсидирования с застройщиками ставка составит от 0,1% годовых.

- Сбер постоянно совершенствует механизмы ипотечного кредитования и улучшает условия для заемщиков. Мы хотим, чтобы как можно больше жителей нашего региона смогли осуществить свою мечту о красивом и удобном жилье с максимальной выгодой, - поделился начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев.

Рассчитать ипотеку по новой программе и подать заявку можно онлайн на ДомКлик: https://domclick.ru/ipoteka/programs/premium-mortgage.