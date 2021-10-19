Из-за коронавируса в Шилове до конца октября отменили два автобусных рейса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шилове 18 октября отменили два автобусных маршрута. Соответствующее объявление выложили в паблике «Подслушано Шилово». Причина – распространение коронавирусной инфекции.

«В связи с пандемией COVID-19 изменятся график движения автобусов по поселку Шилово с 18 октября по 31 октября 2021 года», - говорится в объявлении.

Как изменится расписание автобусов в Шилове:

- маршрут №1 (улица Стройкова - универмаг) - с 07:50 до 19:30. Интервал движения 20 минут;

- маршрут №3 (мясокомбинат - улица Стройкова) отправлением в 08:00 – отменяется;

- маршрут №4 (улица Стройкова - завод ЖБИ) отправлением в 07:24 - отменяется.

«У нас на 3-м автобусе в 7:20 не все пассажиры помещаются, а теперь и вовсе будет…», - написал один из подписчиков.

По состоянию на 15 октября (более свежую информацию опергруппа не публикует – Ред.), в Шиловском районе зарегистрировано 633 зараженных человека, в Шилове – 577.

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