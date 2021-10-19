Целый квартал остался без воды в Рязани

В Рязани без воды остался целый квартал на улице Березовой. «Водоканал» сообщил об очередных ремонтных работах 19 октября.

Отключение произошло в 17 жилых домах и детском саду №43. А именно в домах №1 с корпусами 1, 3, 10, 12, а также с литерами с «а» по «н». Восстановить холодное водоснабжение планируется к 18:00.

Кроме того, вода перестала подаваться в местный центральный тепловой пункт.

Список адресов:

- ул. Березовая, д. 1, 1 корп.1, 1 корп.3, 1 корп.10, 1 корп.12, 1а, 1 а стр.2 (ЦТП), 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и (детсад №43), 1к, 1л ,1м ,1н.