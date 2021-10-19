В центре Рязани таксист сбил 16-летнего подростка

В центре Рязани «Лада» сбила 16-летнего подростка.

Днем 18 октября в центре Рязани произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области. Все случилось у дома №20 по улице Грибоедова, когда 28-летний таксист за рулем автомобиля «Лада Ларгус» сбил 16-летнего подростка.

В результате дорожного происшествия пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По предварительным данным, молодой человек перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

Молодой человек перебегал дорогу на улице Грибоедова.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили различные травмы.

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