Рязанец влетел в столб, удирая от ДПС и будучи пьяным

Водитель влетевшего 18 октября в столб Hyundai удирал от экипажа ДПС и был пьян. Об этом «КП-Рязань» сообщили в областной Госавтоинспекции.
Авария, напомним, случилась на перекрестке проезда Шабулина и Бирюзова. Судя по видео момента ДТП, опубликованному в группе «Дороги Рязани», легковушка не вписалась в поворот на высокой скорости.
В ГИБДД рассказали, что 36-летний рязанец на Hyundai проигнорировал требование патрульных остановиться.
«В связи с этим экипаж ДПС начал преследование», - отметили в ведомстве.
В отношении водителя составили протоколы за невыполнение требований об остановке и за пьяную езду. Ему грозит лишение прав на срок до двух лет и штрафы на сумму более 30 тыс. рублей.
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