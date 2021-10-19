Рязанец влетел в столб, удирая от ДПС и будучи пьяным

Водитель влетевшего 18 октября в столб Hyundai удирал от экипажа ДПС и был пьян. Об этом «КП-Рязань» сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария, напомним, случилась на перекрестке проезда Шабулина и Бирюзова. Судя по видео момента ДТП, опубликованному в группе «Дороги Рязани», легковушка не вписалась в поворот на высокой скорости.

Смотреть видеосюжет ДТП в Рязани "ЭХ, ПОГОНЯ" (ул. Шабулина ул. Бирюзова)

В ГИБДД рассказали, что 36-летний рязанец на Hyundai проигнорировал требование патрульных остановиться.

«В связи с этим экипаж ДПС начал преследование», - отметили в ведомстве.

В отношении водителя составили протоколы за невыполнение требований об остановке и за пьяную езду. Ему грозит лишение прав на срок до двух лет и штрафы на сумму более 30 тыс. рублей.

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