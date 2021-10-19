Предприятие-банкрот ООО «Новые традиции» не хотело возвращать арендованное имущество.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В областном суде рассмотрели апелляционную жалобу об истребовании имущества из чужого незаконного владения, сообщает пресс-служба суда.
Установлено, что в марте 2019 года истец предоставил ответчику - ООО «Новые традиции» - зерноочистительную и сортировочную машину. Согласно договору аренды, оборудование предоставлялось на срок с 1 марта 2019 по 31 января 2020 года.
Однако, уже в конце апреля 2019 года Арбитражный суд Рязанской области вынес определение о признании ООО «Новые традиции» банкротом. В отношении должника ввели процедуру банкротства – наблюдение.
Когда срок аренду закончился «Новые традиции» не вернули оборудование собственнику.
В суде конкурсный управляющий ООО не оспаривал наличие спорного оборудования, никаких доказательств законности нахождения у него зерноочистительной и сортировочной машины не представил, и указал, что спорное имущество подлежит включению в конкурсную массу ООО «Новые традиции».
Старожиловский районный суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что спорное имущество принадлежит истцу, и его нельзя включать в конкурсную массу. А посему, оборудование необходимо передать владельцу.
Ответчик с таким поворотом не согласился и пожаловался в Рязанский областной суд, но там его жалобу оставили без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!