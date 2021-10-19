Предприятие-банкрот ООО «Новые традиции» не хотело возвращать арендованное имущество. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В областном суде рассмотрели апелляционную жалобу об истребовании имущества из чужого незаконного владения, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в марте 2019 года истец предоставил ответчику - ООО «Новые традиции» - зерноочистительную и сортировочную машину. Согласно договору аренды, оборудование предоставлялось на срок с 1 марта 2019 по 31 января 2020 года.

Однако, уже в конце апреля 2019 года Арбитражный суд Рязанской области вынес определение о признании ООО «Новые традиции» банкротом. В отношении должника ввели процедуру банкротства – наблюдение.

Когда срок аренду закончился «Новые традиции» не вернули оборудование собственнику.

В суде конкурсный управляющий ООО не оспаривал наличие спорного оборудования, никаких доказательств законности нахождения у него зерноочистительной и сортировочной машины не представил, и указал, что спорное имущество подлежит включению в конкурсную массу ООО «Новые традиции».

Старожиловский районный суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что спорное имущество принадлежит истцу, и его нельзя включать в конкурсную массу. А посему, оборудование необходимо передать владельцу.

Ответчик с таким поворотом не согласился и пожаловался в Рязанский областной суд, но там его жалобу оставили без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

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