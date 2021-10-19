В девяти районах Рязанской области 19 октября отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
19 октября в девяти (9) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Пронский район:
- село Абакумово — с 08:00 до 17:00.
Михайловский район:
- село Печерниковские Выселки, деревня Локня, село Ижеславль, село Пушкари, деревня Красный Поселок, деревня Слободка — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- село Вороново, поселок Старожилово (улицы Школьная, Центральная) — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- поселок Соща — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- деревня Соловьевка, деревня Глинище — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- деревня Деулино — с 09:00 до 17:00;
- деревня Чичкино — с 10:00 до 17:00;
- гаражно-строительный кооператив «Поляны» — с 10:00 до 16:00.
Рыбновский район:
- село Житово, деревня Выселки — с 10:00 до 16:00.
Касимовский район:
- село Лубяники — с 10:00 до 17:00.
Захаровский район:
- деревня Безлычное — с 09:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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