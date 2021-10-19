В девяти районах Рязанской области 19 октября отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

19 октября в девяти (9) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Пронский район:

- село Абакумово — с 08:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Печерниковские Выселки, деревня Локня, село Ижеславль, село Пушкари, деревня Красный Поселок, деревня Слободка — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Вороново, поселок Старожилово (улицы Школьная, Центральная) — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- поселок Соща — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- деревня Соловьевка, деревня Глинище — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- деревня Деулино — с 09:00 до 17:00;

- деревня Чичкино — с 10:00 до 17:00;

- гаражно-строительный кооператив «Поляны» — с 10:00 до 16:00.

Рыбновский район:

- село Житово, деревня Выселки — с 10:00 до 16:00.

Касимовский район:

- село Лубяники — с 10:00 до 17:00.

Захаровский район:

- деревня Безлычное — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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