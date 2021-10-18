Николай Любимов отправил вице-губернатора Рязанской области в отставку.
18 октября вице-губернатор Рязанской области Михаил Семенов покинул должность. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на своей странице в социальной сети.
«Сегодня я подписал постановление об освобождении от замещаемой должности вице-губернатора Семенова Михаила Олеговича. Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к государственной тайне», - написал глава региона.
По словам Любимова, люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений.
«Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве Рязанской области не должны. Прошу это учесть всех, кто хочет остаться в нашей команде», - подчеркнул губернатор.
Новость об отставке вице-губернатора Михаила Семенова продублировали и на официальном сайте правительства Рязанской области.
7 сентября губернатор Рязанской области Николай Любимов представил вице-губернатора Рязанской области. Им стал Семенов Михаил Олегович.
«Для региона это безусловный плюс. Вице-губернатор – одна из ключевых фигур в региональном правительстве», - заметил тогда глава региона (читать подробнее).
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