Тренер о Марии Корнеевой, подозреваемой в ритуальном убийстве: Пришла тяжелым ребенком, била всех мальчишек.

В YouTube нашли видео от 2011 года, которое посвящено спортсменке Марии Корнеевой (тогда еще Пяткиной). В том сезоне по ачери-биатлону раменская школьница вошла в сборную России.

«Спорт - это очень интересно, это ярко, зрелищно, отличная проверка себя на прочность», - рассказывала Мария Раменскому ТВ. - Я была очень энергичной девочкой, и мою энергию надо было куда-то деть. И меня родители отдали в лыжную секцию, посчитали, что это будет полезно для меня - и не ошиблись».

Тренер девушки – Елена Скрябина – вспомнила, каким ребенком была Мария.

«С февраля 2003 года я занимаюсь с Машей. Пришла она тяжелым ребенком, очень шустрым, боевым, била всех мальчишек, но спорт победил. Она увлеклась им, стала выполнять мои требования, «не бить, не кусаться».

Ачери-биатлонистку Марию Корнееву подозревают в ритуальном убийстве 15-летнего подростка под Рязанью. Девушка считает, что ее подставил отчим мальчишки (читать подробнее).

Смотреть видеосюжет Мария Корнеева - чемпионка, которую подозревают в ритуальном убийстве

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