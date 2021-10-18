В Рязанской области 19 октября будет не теплее +8

Опубликован прогноз для Рязанской области на 19 октября. В этот день по области будет не больше +8, а в Рязани не больше +6 градусов. В среду еще холоднее, но потом тепло на какое-то время должно вернуться.

19 октября ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, в том числе в Рязани. Температура воздуха по области ночью -3…+2, днем +3…+8.

«Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с», - говорится в прогнозе Рязанского гидрометеоцентра.

20-го числа днем предварительно обещают +2…+7, ночью холод вплоть до -4. А в четверг метеорологи ждут возвращения тепла – в светлое время суток до +14.