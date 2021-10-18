Елена Сорокина раскритиковала ремонт дороги у рязанской БСМП

При осмотре участка улицы Гоголя Сорокина осталась недовольна несколькими моментами.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила ход ремонта дороги и тротуаров на участке улицы Гоголя со стороны БСМП. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

«Первое, что бросается в глаза – строительный мусор и грязь. Дорогу нужно срочно привести в порядок, а управлению благоустройства – усилить контроль за исполнителем и впредь не допускать такого небрежного отношения к месту проведения работ», – отметила Елена Сорокина.

Градоначальница обратила внимание на сильно разросшиеся у дороги деревья и значительные недостатки на пешеходной зоне. Также внимание Сорокиной привлек тротуар у дома №52, который, как она заметила, находится на значительном возвышении. Из этого пешеходам придется преодолевать большой уклон.

«Это необходимо исправить – поручила специалистам продумать, как сделать этот участок комфортнее для людей», – добавила Сорокина.

Контракт на выполнение ремонтных работ дороги по улице Гоголя администрация заключила с рязанской компанией "Стройсервис". Участок протяженностью около полукилометра приведут в порядок за 23 миллиона рублей.