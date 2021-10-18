Подрядчики индустриального парка «Рязанский» работают в две смены

В Рязанской области для потенциальных инвесторов созданы очень привлекательные условия.

В Рыбновском районе идет масштабная стройка по созданию индустриального парка «Рязанский». Корпорация развития Рязанской области уже достигла соглашения с 17 предприятиями, чьи инвестиции в наш регион составят 46 млрд. рублей.

В настоящее время на территории будущего парка проводятся работы по обеспечению электроснабжения: в ноябре планируется завершить прокладку линии кабеля, по которой будет подаваться электричество на подстанцию «Развитие». Кабельная линия мощностью 3 МВт для электроснабжения резидентов парка уже полностью готова к работе. Также сюда уже подведен магистральный газопровод.

Завершаются работы по строительству водопровода и канализационной насосной станции с последующим присоединением к системе городского водоснабжения и водоотведения. Подготавливается котлован для строительства локальных (но при этом самых современных и эффективных) очистных сооружений. Параллельно ведутся работы по строительству железнодорожного пути, который соединит территорию индустриального парка с Московской железной дорогой в районе станции Недостоево.

О том, возникают ли трудности и почему так важно ускорить темпы стройки, рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов:

- Замечания, если и возникают, то отрабатываются оперативно. Это же стройка. Здесь важна слаженная работа всех составляющих – Корпорации развития Рязанской области, Правительства Рязанской области и подрядных организаций. Уже многое сделано. Работы ведутся в соответствии с графиком в две смены. Сегодня мы обсуждали его выполнение и возможности ускорения. Это важно, поскольку ряд инвесторов готовы зайти на стройку уже в конце этого – начале следующего года. И, конечно, коммуникации в первую очередь необходимо вести к тем площадкам, где они собираются строиться. Чем быстрее зайдут сюда предприятия, тем лучше для нас всех. Это быстрее поможет реализовать те проекты, которые сейчас существуют.