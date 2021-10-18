Священник усомнился в оккультном характере убийства 15-летнего рязанца

Председатель миссионерского отдела Рязанской епархии Арсений Вилков усомнился в оккультном характере убийства 15-летнего подростка под Рязанью. Своим мнением служитель церкви поделился с «КП-Рязань».

Тело мальчика, который пропал 8 октября из дома в поселке учхоза Стенькино, с признаками насильственной смерти обнаружили 13 октября в лесу у деревни Земенки Рязанского района.

По подозрению в убийстве задержали бывшего отчима мальчика Владислава Цикунова и его сожительницу Марию Корнееву. Версию о неком ритуале, жертвой которого якобы случайно стал подросток, на допросе озвучивал Цикунов.

«Я считаю, что это была просто попытка подвести собственный злой умысел под какой-то оккультный обряд. Да и никакой обряд они не совершили, хоть и сказали об этом. И многие люди говорят, что они ничем таким не занимались. Кто-то говорит, интересовался, другие, что за таким замечен не был. Тут все очень непросто. Нельзя однозначно оценивать ситуацию», – отмечает Арсений Вилков.

Священник предполагает, что Владислав Цикунов открыл интернет-магазин с оккультной символикой только из-за повышенного спроса на данную атрибутику. Но не исключает, что в какой-то момент мужчина мог и сам поверить в действие неких внешних сил.

В настоящее время Цикунов и Корнеева находятся в СИЗО. Их арестовали до 10 декабря 2021 года включительно.