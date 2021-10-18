Корпорация развития достигла соглашения с тремя новыми инвесторами индустриального парка «Рязанский»

Губернатор Николай Любимов общается с подрядчиками.

На минувшей неделе Корпорация развития Рязанской области достигла предварительных соглашений с тремя новыми инвесторами, готовыми зайти на территорию индустриального парка «Рязанский».

В понедельник, 18 октября, губернатор региона Николай Любимов приехал на грандиозную стройку в районе федеральной трассы М-5 «Урал» на выезде из Рязани в сторону Москвы, чтобы проконтролировать темпы строительства.

Масштабы стройки поражают.

Отвечая на вопросы журналистов, глава региона более подробно рассказал о договоренностях с новыми инвесторами:

- Это завод по производству аэрозольных баллонов и зажигалок. Предполагается, что инвестор со своими мощностями займет порядка 75 процентов российского рынка, - отметил Николай Викторович. – Общий объем инвестиций оценивается в 1 млрд. рублей. Старт производства должен произойти уже во втором-третьем квартале следующего года.

Второе предприятие – завод по переработке шин в сухой порошок для разного рода строительных смесей. Несмотря на такое серьезное название, это абсолютно экологически чистое производство, где нет химической обработки. Еще одно предприятие, с которым удалось достичь соглашений, завод по восстановлению грузовых шин.

Всего в настоящее время на территории индустриального парка «Рязанский» заявлены 17 инвесторов. Общая сумма инвестиций составляет 46 млрд. рублей. Занято уже порядка двух третей от общей площади парка.

Отметим также, что двумя неделями ранее на территорию зашли такие крупные компании, как Yandex и Wildberries.