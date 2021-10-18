По Рязани бродят мошенники, представляясь сотрудниками МЧС

В Рязани завелись мошенники, которые выдают себя за сотрудников МЧС.

В Рязани завелись мошенники, которые выдают себя за сотрудников МЧС. Под видом профилактической работы они выманивают деньги у жителей многоквартирных домов.

«Неизвестные люди проводят с жителями многоквартирных домов инструктажи о мерах пожарной безопасности, предлагают приобрести огнетушители и оказать другие платные услуги», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Рязанцев призывают помнить, что сотрудники МЧС не занимаются коммерческой деятельностью. Инструктажи, беседы и сходы с гражданами они действительно проводят, но, во-первых, не взимают за это плату, во-вторых, не торгуют чем-либо во время таких мероприятий.

При себе у каждого сотрудника МЧС есть удостоверение с ФИО и номером подразделения, в котором он служит. И, конечно, он должен быть одет по форме.

О фактах мошенничества нужно сообщать в полицию.