По Рязани бродят мошенники, представляясь сотрудниками МЧС

В Рязани завелись мошенники, которые выдают себя за сотрудников МЧС.
В Рязани завелись мошенники, которые выдают себя за сотрудников МЧС. Под видом профилактической работы они выманивают деньги у жителей многоквартирных домов.
«Неизвестные люди проводят с жителями многоквартирных домов инструктажи о мерах пожарной безопасности, предлагают приобрести огнетушители и оказать другие платные услуги», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
Рязанцев призывают помнить, что сотрудники МЧС не занимаются коммерческой деятельностью. Инструктажи, беседы и сходы с гражданами они действительно проводят, но, во-первых, не взимают за это плату, во-вторых, не торгуют чем-либо во время таких мероприятий.
При себе у каждого сотрудника МЧС есть удостоверение с ФИО и номером подразделения, в котором он служит. И, конечно, он должен быть одет по форме.
О фактах мошенничества нужно сообщать в полицию.