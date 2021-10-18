В Рязани прошли ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза. На них представили свою продукцию 176 местных производителей продуктов питания.

За один день рязанцы скупили 13 тонн картофеля, 9 тонн мясной продукции, 6,7 тонны молока и молочной продукции, 6 тонн хлебобулочных изделий, 0,6 тонн меда, 1,6 тонн рыбы, 3 тонны овощей, 4,6 тонны яблок и груш.

В ведомстве отметили, что следующая ярмарка пройдет 23 октября на четырех городских площадках: возле Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «Кит».

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