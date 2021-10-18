ФСИН хочет привлечь осужденных на стройки рязанской компании

На стройку могут привлечь осужденных, получивших наказание в виде принудительных работ. Фото: Евгения ГУСЕВА

ФСИН продолжает продвигать идею привлечения осужденных для работы на стройках в Рязанской области. На этот раз представители регионального управления, как сообщает его пресс-служба, затронули вопрос на встрече с директором «Северной компании» Михаилом Михайловым.

Речь идет о привлечении тех, кто получил наказание в виде принудительных работ. Для этого на объектах той или иной компании могут быть созданы участки, которые будут функционировать как исправительные центры.

Ранее та же тема поднималась на встрече с генеральным директором ГК «Единство» Антоном Воробьевым. И с Михайловым, и с Воробьевым общались начальник УФСИН по Рязанской области Александр Комков и его заместитель по производственной деятельности Геннадий Горелкин.

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