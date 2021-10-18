Плата за капремонт в Рязанской области останется прежней

Размер взноса на капитальный ремонт жилых домов в Рязани останется прежним, сообщает портал PROгород со ссылкой на Фонд капитального ремонта Рязанской области.

«Связано это с тем, что постановление правительства России касается исключительно стоимости контрактов и взаимоотношений Фонда с подрядчиками. Такое решение направили на снижение негативных последствий от роста цен [на стройматериалы], а также на недопущение срыва сроков выполнения работ подрядными организациями. Увеличение должно быть не выше утвержденной в Рязанской области предельной стоимости на капитальный ремонт, и не влечь за собой увеличения платы за капитальный ремонт для собственников помещений», - говорится в сообщении.

В октябре правительство РФ разрешило повысить стоимость капремонта на 25% из-за роста цен на стройматериалы. По данным Росстата, с начала 2021 года стройматериалы подорожали на 24,7%, за год — на 27,7%.

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