Жители Михайлова пожаловались на разбитую дорогу в городе. Фото: Подслушано в Михайлове.

Жители Михайлова пожаловались на разбитую дорогу в своем городе. Соответствующий пост разместили в группе «Подслушано в Михайлове».

По словам местных жителей, дорога сильно просела и разрушилась, а ведь по ней возят в школу детей.

«Ладно сейчас, если кто знает, аккуратно проедет, а скоро начнется гололед, как там проезжать интересно, на санках? Или когда снег начнет валить? Там и так не чистят толком, а как там по такой-то дороге будут чистить?», – возмутился автор поста.

Подобные сообщения выкладывали в группе неоднократно, обращались к властям, но ремонтные работы до сих пор никто не начал, хотя дорога находится под личным контролем у губернатора, добавляют горожане в комментариях.

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