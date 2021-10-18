Врач больницы №11 рассказала рязанцам о пользе вакцинации. Фото: администрация Рязани.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи больницы №11 Ольга Селявина рассказала рязанцам о пользе вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Разъяснительную беседу специалист провела на детской площадке на улице Шереметьевской. Местным жителям рассказали про характеристики вакцин, пользу прививок, реакцию организма на вакцинацию и ревакцинацию.

Кроме того, людям напомнили о необходимости соблюдения социальной дистанции, масочного режима и других мерах защиты в местах массового скопления людей.

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