В Рязани за десять дней отремонтировали девять дорог.

В Рязани отремонтировали дороги на девяти участках города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонтировали дороги с 7 по 17 октября. За это время рабочие ликвидировали аварийные выбоины на 950 кв. метров. Заделали ямы на улицах Бурякова, Интернациональной, Магистральной, Мирной, Введенской, Радищева, Высоковольтной, проездах Шабулина и Щедрина.

Кроме того, работники нанесли дорожную разметку на улицах Полетаева, Братиславской, Новой, Чкалова и проезде Яблочкова. Продолжаются работы на Чкалова, Новой и Полетаева. Власти планируют отремонтировать дороги на улицах 12-я Линия, Маяковского и площадь Мичурина.

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