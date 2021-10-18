В поисках денег на дозу наркоман ограбил случайного прохожего

Полицейские задержали 24-летнего жителя Рязанкого района по подозрению в уличном ограблении. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 50-летний рязанец, рассказавший, что возвращаясь ночью из гостей, он остановился на улице, чтобы вызвать такси. В какой-то момент к нему подошел незнакомец и под угрозой применить силу потребовал отдать ему телефон. Мужчина испугался и выполнил требование молодчика.

Прибывшие на место преступления оперативники, выяснили, что злоумышленник уехал на автомобиле такси.

«Удалось найти человека, который видел как мужчина, по описанию похожий на злоумышленника, садится в такси. Сотрудники полиции выяснили, к какой организации относится этот автомобиль. Затем с помощью диспетчерской службы выяснили номер абонента, с телефона которого был выполнен заказ, и в итоге установили личность злоумышленника», - рассказали в полиции.

Выяснилось, что молодой человек уже был судим за кражу и грабеж. Злоумышленника разыскали и задержали. У него обнаружили и изъяли похищенный сотовый телефон.

По предварительной информации, парень пристрастился к употреблению синтетических наркотиков и в ту ночь искал деньги очередную дозу. Именно поэтому он решился на ограбление первого встреченного прохожего.