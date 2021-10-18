Тротуары Рязани от снега будут чистить 16 машин, улицы – около сотни.

Зимой с улиц Рязани снег будут убирать около сотни единиц техники. Об этом сообщает администрация города. В общее количество техники вошли самосвалы, подметально-уборочные машины, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, пескоразбрасыватели, а также снегопогрузочные машины.

На уборку снега с тротуаров пустят тракторы малой механизации, тракторы с щетками. Их будет 16 (!) единиц на все тротуары Рязани. Не останутся в стороне и подрядные организации, их будут привлекать по муниципальным контрактам.

Мэрия организовала круглосуточное дежурство, 26 водителей готовы в любой момент выехать на расчистку.

«Организовали круглосуточное дежурство, 26 водителей готовы в случае непогоды выйти на уборку дорог. Закупили необходимый объем топлива, пескосоляной смеси и реагента», – доложил руководитель Дирекции благоустройства Рязани Андрей Ковалев.

Осенью прошлого года администрация Рязани закупила шесть комбинированных дорожных машин (КДМ) на сумму более 63 млн рублей. Мэрия потратила огромные деньги, а прокуратура выявила, что машины использовались неэффективно. В частности, улицы Рязани не распыляли реагенты. Мэрия заверила, что с сезона 2021-2022 будут все выполнять (читать подробнее).

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