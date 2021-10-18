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Происшествия18 октября 2021 10:50

В Рязанской области на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила женщину

ДТП произошло в Рязанском районе на трассе М-5 «Урал»
Источник:kp.ru
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Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

В минувшую пятницу, 15 октября, в 18.15 на 223-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Рязанского района произошло смертельное ДТП. 37-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Duster, сбил 59-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка. Обстоятельства трагедии уточняются.

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