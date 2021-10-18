Рязань оказалась в ТОП-3 по росту цен на вторичном рынке жилья в 2021 году

Рязань включили в тройку городов России с самым стремительным ростом цен на вторичном рынке жилья в 2021 году. По данным ЦИАН, представленным РБК, квадратный метр здесь подорожал на 22,6% - с 50,4 тыс. до 61,8 тыс. рублей.

Верхнюю строчку в списке с отрывом занимает Сочи, где цена за «квадрат» во вторичке подлетела на 55% (до 239,6 тыс. рублей). Следом идет Кемерово с ростом 23,2% (до 67,2 тыс. рублей).

Немного ниже Рязани по темпам подорожания оказались Новокузнецк и Пенза, где средняя прибавка с января также составила более 22%.

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