Под Рязанью вдовы приравненных к ветеранам войны через суд добились выплат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вдовам двух ветеранов Великой Отечественной войны назначили единовременные «путинские» выплаты. Ранее чиновники Пенсионного фонда им отказали в этом праве, сославшись на то, что мужья женщин не принимали непосредственного участия в войне 1941-1945 годов.

Однако, суды первой инстанции установили, что супруги женщин были ликвидаторами национального подполья (бандеровцы) на территории Украины в 1951 году. А к участникам войны приравнены и те, кто с марта 1951 года по декабрь 1954 года служил на Украине. Соответственно, женщины являются вдовами участников Великой Отечественной войны.

Ряжский и Скопинский районные суды иски удовлетворили, признали право женщин на получение единовременной выплаты, но чиновники Пенсионного фонда не согласились и подали жалобы в Рязанский областной суд. Там материалы дела рассмотрели и оставили решения судов перовой инстанции без изменения.

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