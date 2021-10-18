В Рязани на перекрестке автомобиль Hyundai Creta протаранил столб

По информации Госавтоинспекции, пострадавших в ДТП нет.

Утром 18 октября в Рязани автомобиль Hyundai Creta столкнулся с опорой линии электропередач. Фотография последствий ДТП появилась в группе «ДТП | Аварии | Рязань».

Инцидент произошел на перекрестке улицы Бирюзова и проезда Шабулина. Как именно развивались события перед столкновением, пока неизвестно. В Госавтоинспекции между тем «КП-Рязань» сообщили, что в результате случившегося никто не пострадал.

Днем ранее, в воскресенье, на улице Спортивной столб протаранил автомобиль SsangYong. Было двое пострадавших (подробнее).

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