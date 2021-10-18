Рязанцам предложили ответить, каким сетям АЗС они доверяют больше всего. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Рязанским автомобилистам предложили ответить, каким сетям АЗС они доверяют больше всего. Дело в том, что «КП-Рязань» периодически проводит экспертизу бензина. Для этого делаются контрольные закупки на АЗС Рязанской области, и затем проводится исследование топлива в лабораторных условиях.

Как правило, цель этих исследований – выявить соответствие бензина существующим нормам по нескольким параметрам. Но одно дело просто попасть в зону соответствия нормам. Совсем другое – соответствовать этим нормам по всем параметрам оптимальным образом. Так и определяется «лучшее топливо» по версии издания. Есть, конечно, отдельные примеры, когда бензин выходит за рамки норм, но это уже нонсенс, это не топливо, а суррогат.

В ближайшее время станут известны результаты очередного такого исследования. Пока они не опубликованы, самое время поинтересоваться у рязанцев, где они заправляют своих железных друзей. Будет любопытно сравнить субъективные предпочтения рязанцев с результатами лабораторных исследований.

Каким сетям АЗС вы доверяете и где чаще всего заправляетесь?

Газпромнефть

Змей Горыныч

Импульс

Полный бак

Роснефть

Сибирьнефть

Спецнефтепродукт

Татнефть

Шелл

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